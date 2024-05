Coppia pestata a sangue in piazza. Usato anche un casco per colpirla. Intera famiglia a processo

FALCONARA - Mancava un mese a Natale quando in piazza Mazzini una coppia è stata aggredita brutalmente da 5 persone, tutte della stessa famiglia: padre, tre figli maschi e la fidanzata di uno di questi che aveva un cane. Anche l’animale si sarebbe dato da fare, mordendo l’uomo della coppia pestata. I fatti risalgono al 26 novembre del 2021, era sera e solo l’intervento dei carabinieri mise fine all’aggressione, con la fuga dei responsabili. Questa mattina il giudice Alberto Pallucchini ha rinviato a giudizio i 5 imputati: quattro uomini tra i 57 e i 29 anni, siciliani, e una donna di 47 anni, anconetana. Sono tutti residenti a Falconara. Andranno a processo per lesioni personali pluriaggravate. Il dibattimento si aprirà il 1 aprile del 2025. I cinque, stando alle accuse, sotto i fumi dell’alcol, si erano scagliati prima contro l’uomo, 44 anni, del posto. Nel tentavo di difenderlo anche la compagna della vittima, 49 anni, era stata aggredita.

Pugni, calci e perfino un casco era stato usato per dargli contro. Alla base dell’aggressione futili motivi, in parte anche sentimentali perché uno degli imputati avrebbe avuto una relazione con la 49enne poi finita nell’aggressione. Con la visione delle telecamere di sorveglianza comunale era stato possibile accertare l'identità degli aggressori. Le immagini erano state comparate con alcuni rilievi fotografici effettuati il giorno dopo dai carabinieri della Tenenza, accertando che, tre dei quattro uomini coinvolti, portavano ancora gli stessi vestiti indossati nella sera precedente in cui era avvenuto il pestaggio. La vittima 44enne aveva fatto poi uno sfogo su Facebook postando: «Senza alcun motivo sono stato minacciato e picchiato da 5 persone e morso dal loro cane pitbull». Gli imputati sono difesi dall’avvocato Mauro Diamantini (i quattro siciliani) e dall’avvocato Alessio Giovannelli (la donna con il cane). La coppia aggredita aveva riportato lesioni gravi. L’uomo una frattura allo zigomo e la rottura di due denti con un indebolimento permanete dell'organo della masticazione per 30 giorni di prognosi. La donna aveva avuto una lacerazione del timpano con un trauma all'orecchio destro per una prognosi di quindici giorni.