Paura in un palazzo, coppi del tetto pericolanti rischiano di colpire i passanti

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.00 circa in Largo Puccini a Senigallia, a seguito di una richiesta di sopralluogo per dei coppi pericolanti posti sul tetto di un palazzo. La segnalazione, pervenuta da parte della Polizia Locale che era sul posto, ha richiesto l'intervento della squadra di Senigallia in collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona. I pompieri hanno provveduto a verificare la stabilità di alcuni coppi e togliere il materiale che poteva creare pericolo per la sottostante via. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.