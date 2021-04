Nuova copertura per il Palaindoor: ok al progetto di impermeabilizzazione

La Giunta riunita questa mattina a Palazzo del Popolo ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione della copertura del Palaindoor. Il palazzetto, inaugurato nel 2005, comprende un'ampia copertura di circa 6000 metri quadrati in legno lamellare, al di sotto della quale è collocata una pista di atletica con curve paraboliche meccanizzate, in grado di abbattersi completamente per realizzare un unico grande parterre per altri tipi di manifestazioni. L'intervento si rende necessario per evitare che sull'ampia copertura a botte si generino infiltrazioni, causate dalle forti spinte gravitative della stessa copertura. Per questo si rende necessario intervenire sulla impermeabilizzazione superficiale, in cui sono stati rilevati dai tecnici alcuni scorrimenti al livello dei punti di massima pendenza. «Come noto - afferma l'assessore alle Attività e impianti sportivi Andrea Guidotti - il Palaindoor di Ancona è la più grande struttura stabile per l'atletica al coperto di tutta Italia, uno dei due complessi di questo tipo nel nostro Paese insieme con il Palaindoor di Padova, uno dei pochissimi in Europa. E' dunque più di un fiore all'occhiello, è una vera e propria eccellenza, che, tra l'altro, si inserisce all'interno di una cittadella sportiva, quella delle Palombare, la cui crescita stiamo curando negli anni sia in termini di qualità, sia in termini di spazi, e che gravita attorno ai tre poli del campo Conti di atletica, del campo da rugby Nelson Mandela e, appunto, del Palaindoor. Gli interventi sullo sport avvengono in maniera sistematica da anni, con l'obiettivo di arrivare alla riqualificazione dell'intera rete dell'impiantistica sportiva». L'importo complessivo dei lavori, che avranno inizio nel mese di settembre 2021, è di 350 mila euro.

«Il progetto per l'impermeabilizzazione si configura come uno dei numerosi tasselli di riqualificazione e cura di quest'area - spiega l'assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini - sulla quale il Comune sta investendo risorse consistenti». Sulla cittadella sportiva delle Palombare sono stati già eseguiti interventi di efficientamento energetico, con un investimento di 600 mila euro, soprattutto attraverso l'installazione di luci a led, sulla pista indoor, al campo di atletica Conti e al campo di rugby e del solare termico in ogni impianto sportivo. Partiranno inoltre a breve una serie di lavori per un importo di 2 milioni di euro, provenienti dal bando sport periferie. Tali lavori consentiranno l'ampliamento di circa 1000 metri quadrati per la palestra specialistica riservata al salto in alto e l'ampliamento della zona riservata al riscaldamento atleti.«Siamo inoltre in attesa - conclude l'assessore Guidotti - del bando Sport-salute Anci per le attrezzature sportive all'aperto, che intendiamo collocare e rendere disponibili per gli sportivi di tutte le età e per i cittadini diversamente abili nell'area verde aperta al pubblico di fronte al campo Conti».