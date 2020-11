Cooss Marche: accordo con i sindacati, eliminati parte dei tagli previsti agli stipendi

A seguito di accordo sindacale siglato con Fp Cgil, Cisl Fisascat, Federazione lavoratori del commercio turismo e servizi e Uiltucs, lavoratori del terziario, turismo, commercio e servizi, l'assemblea dei soci della Cooss Marche ha deliberato di modificare la delibera dello scorso giugno riducendone l'impatto economico sui lavoratori, sono stati infatti eliminata la decisione di non corrispondere la Tredicesime e di non effettuare il taglio del 3,70% delle retribuzioni.

«L’accordo è un risultato importante - si legge nel comunicato - intervenuto dopo mesi di trattative complesse, che riduce sensibilmente i tagli previsti inizialmente dalla Cooss Marche; ma è soltanto un primo passo del percorso previsto dall'accordo: a fronte dello slittamento a luglio 2022 dell'applicazione degli aumenti contrattuali, i Sindacati hanno ottenuto, oltre a ridurre gli effetti economici della precedente delibera, l’impegno della Cooss Marche ad aprire un tavolo permanente per monitorare mensilmente l’andamento economico della cooperativa, per la gestione della crisi verificando la possibilità di ridurne ulteriormente gli effetti». Ora l’accordo sarà sottoposto a consultazione dei lavoratori per poi essere ratificato presso la Prefettura.