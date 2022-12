Costringe la compagna a convertirsi all'Islam, condannato per maltrattamenti

ANCONA – Lei venezuelana, lui tunisino. L'amore sarebbe durato pochi mesi e poi l'uomo avrebbe preteso di farla vivere seguendo la sua religione. Così un 31enne avrebbe costretto la compagna a convertirsi all'Islam, facendola poi vivere sotto minacce, percosse e umiliazioni. Un incubo che sarebbe durato quattro anni. Il tunisino non si sarebbe frenato nemmeno quando in casa c'era il loro figlio minorenne che assisteva ai litigi e ai soprusi. «Te lo farò togliere», l'avrebbe minacciata più volte facendola vivere quasi segregata in casa e limitandole di uscire se non in sua compagnia. Oggi, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, l'uomo è stato condannato dal giudice Corrado Ascoli, del tribunale di Ancona, a 4 anni di carcere. A farlo finire nei guai è stata la denuncia che la convivente, una 33enne venezuelana, aveva fatto nel 2016, all'ennesimo episodio di violenza domestica subita in casa. Era fine giugno quando lui l'avrebbe presa a pugni, lesionandole la spalla sinistra. Per quelle percosse lei era finita in ospedale con una prognosi di 5 giorni. Da lì si era rivolta alle forze dell'ordine, stanca di subire botte e vessazioni dal compagno. Oltre a venire umiliata e picchiata sarebbe stata costretta a convertirsi all'Islam e ad indossare il velo come una musulmana. L'imputato, difeso dall'avvocato Elena Martini, ha respinto sempre le accuse. Il tunisino ha sostenuto che la conversione era stata volontaria e che la venezuelana poi se ne era pentita e voleva lasciare il credo. Lui le avrebbe solo spiegato che una volta convertita non era possibile tornare indietro. Nel processo la donna era parte civile con l'avvocato Nicoletta Cardinali. Il giudice ha stabilito anche un risarcimento a suo favore di 30mila euro.