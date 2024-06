Donne nel vortice della violenza, incontro ad Ancona promosso dall’associazione “Fatto&Diritto”

ANCONA - L'associazione culturale Fatto&Diritto, con il patrocinio del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, dell'Ordine Psicologi Marche, della Società Cooperativa Sociale "Il Faro", organizza un incontro gratuito aperto alla cittadinanza, dal titolo "Donne nel vortice della violenza. Testimonianze e strumenti per rialzarsi”. Si terrà oggi pomeriggio (13 giugno), dalle 16 alle 19, allo studentato Buon Pastore di Ancona, in via di Biagio Oddo 14 (centro storico). Relatori Antonella Andreoni, esperta in violenza di genere, attualmente responsabile della Rete territoriale del Centro Antiviolenza della provincia di Ancona gestito dall’Associazione "Donne e Giustizia", Elisa Giusti, assistente sociale per la Cooperativa Sociale Il Faro che gestisce il Centro antiviolenza di Macerata, Francesca Pigliapoco, psicologa, psicoterapeuta per la Cooperativa Sociale Il Faro, per il Centro antiviolenza di Macerata, in casa rifugio e in casa di semiautonomia, Francesca Santorelli, associata di "Percorso Donna" a.p.s., già presidente, esperta in materia di violenza di genere e Sabrina Leo, vittima di violenza. Il Convegno vuole porre al centro dell'attenzione la figura della donna, sotto l'aspetto sociale e psicologico e, in tal senso, interverranno le operatrici dei Centri Anti Violenza che tratteranno del percorso di protezione in casa rifugio e in casa di semiautonomia, dell'attivazione di un progetto di autonomia e di autodeterminazione, della rete regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, con delle istruzioni pratiche e un focus sulle realtà odierne.

La dottoressa Pigliapoco analizzerà il riconoscimento delle varie forme di violenza, la consapevolezza dei vissuti e il trauma subito da parte delle donne, oltre al fenomeno della vittimizzazione secondaria. Sotto l'aspetto giuridico, interverrà l'avvocato Francesca Santorelli, che analizzerà i casi di violenza di genere e gli strumenti a disposizione per chi denuncia, anche con il supporto delle istituzioni, seppur con alcune criticità. Vi sarà anche un testimonianza diretta di Sabrina Leo, che racconterà la sua esperienza e di come, denunciando, sia riuscita a salvarsi da un uomo maltrattante e trovare la serenità. Al termine del convegno, il responsabile del progetto "Donna in difesa", Massimo Monina ed il presidente del Comitato Regionale FIJLKAM, Marco Masi, unitamente all'insegnante tecnico Sara Biondo, presenteranno alcune situazioni di pericolo in cui possono trovarsi le donne e i consigli per uscirne e difendersi. Nella sala del convegno sarà allestita anche una mostra dell'artista Federica Toppan, che esporrà le sue sculture ispirate al tema della violenza di genere. L’incontro sarà moderato dal giornalista televisivo Daniele Andreani. Per gli avvocati sono riconosciuti 3 crediti formativi.