Ucciso con una fiocina da sub, il presunto killer non parla davanti al gip

ANCONA - Ha preferito rimanere in silenzio davanti al gip che questa mattina, in carcere, lo ha interrogato chiedendogli conto sul delitto di Sirolo. Melloul Fatah, 27 anni, algerino, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è accusato di aver ucciso, domenica scorsa, con una fiocina da sub, il 23enne albabese Klajdi Bitri, dopo un diverbio stradale scoppiato in via Cilea. È in stato di fermo, a Montacuto, per omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

L’interrogatorio di garanzia con la gip Sonia Piermartini, per la convalida o meno del fermo, si è tenuto in carcere, dove il 27enne era assistito dall’avvocato Sabrina Stefanelli dello studio associato Davide Mengarelli. L’algerino non ha voluto fornire una sua versione dei fatti accaduti ed è probabile che deciderà di farlo solo in seguito. La gip si è riservata sulla convalida e sulla misura cautelare. Dovrebbe sciogliere la riserva nel pomeriggio.