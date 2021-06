Controllato un gruppo di ventenni, spunta uno spinello: ragazzo nei guai

E' stato segnalato come assuntore dai carabinieri. Non solo controlli antidroga, i militari hanno pattugliato le strade per verificare il rispetto delle norme anti Covid

I carabinieri di Senigallia hanno indivuduato un gruppo di ventenni nel centro di Senigallia. I tre, che alla vista delle forze dell'ordine hanno cercato di scappare, sono tutti residenti a Montemarciano. I militari li hanno bloccati e hanno scoperto che uno di loro nascondeva uno spinello e una bustina con 0,60 grammi di marijuana. Per questo è stato segnalato come assuntore di droga.

Oltre ai controlli antidroga, in questi giorni i carabineri della città roveresca stanno controllando le strade per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Nel weekend sono state elevate 7 multe, di cui 2 per mancato uso delle mascherine e 5 per violazione del coprifuoco.

Inoltre, in occasione della festa del 2 giugno e con l'arrivo dei turisti, sono previsti controlli rafforzati in tutto il territorio.