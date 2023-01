Scientifica in piazza Roma e controllo lungo i corsi: la polizia tra la gente

ANCONA - A tu per tu con la polizia scientifica in piazza Roma. Tanti gli anconetani che hanno visitato il gazebo allestito dalla questura. Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo ha allestito un punto informativo per illustrare ai cittadini e le preziose attività di indagine, repertazione e ricerca.

Non è mancato il consueto servizio di presidio del territorio assicurato ogni sabato pomeriggio. Polizia di Stato e polizia locale hanno pattugliato piazza Cavour, corso Garibaldi e corso Mazzini oltre ai lunghi stazionamenti in Piazza Roma per prevenire fenomeni di criminalità diffusa legata in particolar modo alle aggregazioni giovanili. Nessuna criticità registrata.