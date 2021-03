Gira in Mercedes senza patente, non si ferma all’alt dei carabinieri 

Guida una Mercedes C220 senza aver mai conseguito la necessaria patente. E’ successo domenica sera a Numana, intorno alle 21,15. Il ventenne non si è neppure fermato all’alt dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Lo ha fatto poco dopo e per lui è scattata la multa e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Le altre sanzioni

Da Ancona ad Agugliano senza un giustificato motivo. I carabinieri della compagnia di Osimo, sabato scorso, hanno multato un ragazzo nigeriano che aveva violato la norma sulo spostamento tra i comuni. E’ stata solo una delle attività dei militari osimani impegnati nel controllo della Val Musone. Due persone sono state multate mentre erano in giro per le strade di Filottrano alle 2 di notte, senza giustificato motivo, a bordo di una Lancia Y.