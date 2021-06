Patenti ritirate e controlli anti-droga: 4 persone nei guai

Due ventenni pizzicati con la droga sono stati segnalati come assuntori. Via le patenti per due quarantenni

Controlli nel weekend da parte dei carabinieri di Fabriano. A finire nei guai quattro persone. In particolare due ventenni sono stati segnalati come assuntori di droga. Stavano passeggiando in via Dante quando i militairi li hanno fermati e, visto il loro atteggiamento sospetto, sono stati portati in caserma. Dalla perquisizione è emerso che con loro avevano rispettivamente uno e cinque grammi di marijuana.

Patenti ritirate anche a due quarantenni: uno è stato fermato al posto di blocco vicino ai girardini Margherita. Alla vista dei militari ha cercato di cambiare strada per poi essere intercettato. Si è poi rifiutato di sottoporsi al test antidroga e per legge gli è stata ritirata la patente. Patente ritirata anche ad un altro 40enne intercettato a Fabriano est mentre rientrava in città. Dall'esito dell'alcol test è emerso che aveva un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito.