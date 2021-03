Guidano fino a Portonovo per fare jogging: scatta la multa dei vigili

Erano partiti in auo nel tardo pomeriggio per raggiungere Portonovo e per fare jogging lungomare. Scatta la multa da 400 euro a testa. A fermargli gli agenti della polizia municipale che hanno individuato il gruppetto vicino alla baia.



I controlli nel weekend hanno impegnato tre pattuglie in viale della Vittoria, corso Garibaldi e corso Carlo Alberto. Una pattuglia alla rotatoria di Portonovo per controllare chi scendeva alla baia e altri agenti in città. I controlli in totale hanno interessato 782 persone, 92 veicoli, 183 attività, 24 parchi, 8 sanzioni complessive elevate. «La nostra presenza sul territorio è sopratutto di prevenzione ma se necessario facciamo anche le multe – spiega la comandante della Polizia Locale, Liliana Rovaldi - Pertanto invitiamo tutti i cittadini, data la situazione attuale, al rispetto delle regole della zona rossa. Ricordo che l'attività sportiva individuale è consentita oltre la zona della propria abitazione, a ciclisti e runner sempre in ambito comunale, L'attività motoria, per esempio la passeggiata, deve essere effettuata in prossimità della propria abitazione».