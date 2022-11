Ubriachi al volante e c’è chi nasconde droga negli slip: scattano due denunce

FABRIANO - Controlli a tappeto da parte dei carabinieri tra Sassoferrato e Fabriano nel corso degli ultimi giorni. Il bilancio: due denunce per guida in stato di ebrezza e una segnalazione alla prefettura come assuntore di droga. Nel dettaglio i militari della stazione di Sassoferrato insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Pesaro hanno effettuato un controllo dettagliato nella città sentina. Un 30enne sassoferratese è stato identificato e controllato in pieno centro. Mostrava evidenti segni di nervosismo per questo motivo si è proceduto a una perquisizione personale: i militari hanno rinvenuto tra gli indumenti oltre un grammo di cocaina. E’ stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. A Fabriano, invece, i controlli portati avanti dai carabinieri del Norm, hanno riguardato le principali arterie di comunicazione viaria e i giardini pubblici. Una 35enne del posto è stata fermata a bordo dell’auto in prossimità della stazione. È stata sottoposta all’esame dell’etilometro. Il risultato è stato di un tasso di concentrazione di alcol nel sangue superiore a un grammo per litro. E’ stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente e l’auto affidata a persona di fiducia. Un 25enne di Fabriano è stato fermato in prossimità dei giardini pubblici. L’alcol test ha dato un valore superiore a 1 grammo litro. È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e l’auto affidata a persona di fiducia.