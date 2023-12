Sorpreso a consumare droga: foglio di via per due anni dalla città

ANCONA- Sorpreso a consumare stupefacenti, foglio di via obbligatorio da Ancona per due anni, con divieto di ritorno. È la misura emessa dal questore Cesare Capocasa nei confronti di un marocchino residente fuori provincia, con gravi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e il porto di armi. L’uomo è stato notato durante i controlli del territorio disposti dal Questore, in occasione delle festività natalizie,al Piano San Lazzaro, Archi, Zona Stazione, Centro e Passetto. Sono state identificate 38 persone, controllati 26 veicoli e 10 detenuti domiciliari ed affidati in prova. «È costante l’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti di inciviltà unite a possibili condotte di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti- afferma il questore Capocasa-. Esserci Sempre ed Esserci Prima, si conferma la strategia vincente per combattere anche il disagio giovanile, restituendo le Piazze e le Vie del passeggio ai cittadini onesti».