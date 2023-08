Giro di vite su alcol e droga, decine i giovani controllati: denunce e segnalazioni

Nella serata di ieri e nella notte di oggi sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri nel Comune di Senigallia in occasione del Summer Jamboree.

Sono stati svolti mirati controlli alla circolazione stradale per prevenire e reprimere le condotte pericolose alla guida. Tre persone sono state sorprese a guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Uno di loro è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 26enne di Senigallia controllato questa notte mentre guidava e trovato positivo al test con etilometro, con tasso di 1,15 g/L. Altri due invece sono stati multati perché avevano tasso alcolici di poco superiori al limite consentito. Uno era un 24enne di Senigallia che aveva un tasso alcolico di 0,74 g/L e uno era un 51enne sempre del posto che aveva un tasso alcolico di 0,77 g/L. Per tutti è scattato il ritiro della patente. Inoltre sono stati effettuati controlli per reprimere lo spaccio e l’uso personale di sostanza stupefacente. Sono stati identificati tre giovani, tutti 19enni, di cui due residenti a Senigallia e uno in Veneto, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato ed i giovani sono stati segnalati alle prefetture competenti per uso personale non terapeutico di droga.