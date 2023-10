Fermato in auto per un controllo risulta colpito da un ordine di carcerazione: arrestato

ANCONA- Fermato a un posto di blocco dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Ancona, un quarantenne di origini straniere è stato arrestato. Il conducente, in auto con un coetaneo, anche lui straniero, ad un primo controllo è risultato essere gravato da diversi precedenti di polizia giudiziaria, in particolare per furti. L’uomo non ha dato valide motivazioni riguardo alla sua presenza in città e così, ad un controllo più accurato, è emerso che il quarantenne era colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Firenze. L’uomo è stato prima accompagnato presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Ancona al fine di eseguire ulteriori accertamenti, poi è stato condotto nel carcere di Montacuto.