Doppio controllo in stazione, girano ubriachi e con la droga: in 2 nei guai

Un indagato e 2.227 persone controllate, 239 pattuglie impegnate in stazione e 42 a bordo di 95 treni, 5 sanzioni elevate: è questo il bilancio dell'attività, nell'ultima settimana, del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Nella stazione di Ancona un cittadino romeno è stato allontanato dall'impianto ferroviario con l'applicazione del provvedimento cd "daspo urbano". Lo straniero, poco prima, era stato multato dalla Polfer, perché trovato in stato di manifesta ubriachezza. Nella stazione di Pesaro la Polfer ha sorpreso un giovane italiano con indosso alcuni grammi di metanfetamina. Il ragazzo, segnalato alla locale Prefettura per l'uso dello stupefacente, ora dovrà seguire un percorso riabilitativo dedicato.