Movida molesta, controlli durante le serate universitarie

ANCONA - E' battaglia alla movida molesta. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto per i mercoledì e venerdì universitari dei servizi specifici di sicurezza. In particolare nella zona del centro storico e in piazza del Papa.

Inoltre, in un’ottica preventiva «sono stati presi contatti con i referenti dell’Università Politecnica delle Marche e delle principali organizzazioni che si occupano dell’accoglienza e delle relazioni con gli studenti, affinché sia effettuata opera di sensibilizzazione volta a garantire un “Divertimento Sicuro”, che non travalichi in comportamenti pericolosi per i ragazzi e dannoso per il riposo dei residenti». Il questore di Ancona: «Le piazze devono essere luoghi di incontro ed integrazione sociale, non di scontro e violenza gratuita, nell’ottica di migliorare la qualità della convivenza civile e garantire il vivere ordinato della società».