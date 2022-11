Fumano spinelli fuori dalla scuola, studenti beccati dalla polizia e segnalati alla prefettura

SENIGALLIA - Movimenti sospetti fuori dal campus scolastici, interviene la polizia e trova gli studenti intenti a fumare degli spinelli. È successo in mattinata. Gli agenti delle Volanti hanno notato quattro giovani che confabulavano, fuori dall’edificio scolastico e si sono avvicinati sentendo odore di hashish. Uno dei giovani ha dettato una sigaretta artigianale che è stata subito recuperata dalla polizia. Anche un altro giovane aveva una sigaretta sempre a base di hashish. Entrambi sono stati identificati e segnalati come assuntori alla prefettura. I controlli nelle scuole rientrano nei servizi voluti dal questore per prevenire consumo e spaccio di droghe.

Tali servizi di prevenzione proseguiranno nei prossimi giorni e verranno associati, come già avvenuto nelle precedenti stagioni scolastiche, alla partecipazione ad incontri di formazione ed informazione con gli studenti, all’interno degli istituti scolastici. Incontri questi svolti anche con l’impiego delle unità cinofile della questura di Ancona e di personale del Compartimento Polizia Postale delle Marche e che hanno consentito di fornire, a diverse centinaia di studenti, importanti spunti di riflessione in ambiti di particolare rilievo per l’età evolutiva quali quello del bullismo, dell’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche e delle relative conseguenze dannose.