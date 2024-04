Circolo privato nei guai, all'interno ci sono persone non iscritte all'albo dei soci: scatta la sospensione

JESI - Sono proseguiti anche nei giorni scorsi i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi su tutto il territorio. Durante le operazioni, un 35enne straniero è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel cuore del centro storico di Jesi, i Carabinieri hanno intercettato l'uomo che, tentando di sfuggire ai controlli, è stato fermato e identificato. Durante la perquisizione personale, sono state trovate 4 dosi di cocaina e una somma in contanti.

Poche ore dopo, durante la festività del 25 aprile, due ragazzi di 20 anni ed un uomo di 50, sono stati segnalati al Prefetto di Ancona per il possesso di hashish a fini personali. Le operazioni hanno coinvolto anche la Stazione dei carabinieri di Santa Maria Nuova, dove sono state riscontrate irregolarità nella gestione di un circolo privato locale. La presenza di persone non iscritte nel libro dei soci ha portato alla contestazione di una violazione amministrativa al titolare dell'esercizio, che è stato sanzionato. Il sindaco del Comune di Santa Maria Nuova ha, di conseguenza, disposto la sospensione dell'attività per cinque giorni.