Task force della polizia contro la criminalità, notte di controlli sul territorio: 71 identificati

FABRIANO - Nella tarda serata di ieri (26 gennaio) fino a notte inoltrata i Poliziotti del Commissariato di Fabriano, con due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia hanno messo in atto una consistente attività di identificazione e controllo di persone e veicoli nelle aree maggiormente affollate, in particolare nei luoghi abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia. Ne è scaturita un’intensa attività di controllo nelle maggiori arterie stradali di accesso alla città e nei punti di ritrovo abitualmente frequentati da pregiudicati. Il risultato: 71 persone identificate, 40 autoveicoli e 3 esercizi pubblici controllati. Tra le persone identificate, 10 sono risultate con precedenti di polizia, sia per reati contro il patrimonio che per reati di violenza contro le persone, e destinatarie di misure di prevenzione. E’ stato rintracciato un cittadino tunisino non in regola con il permesso di soggiorno e pertanto condotto in Commissariato per la notifica del decreto di espulsione a seguito del quale dovrà lasciare il territorio nazionale. In occasione di un posto di controllo effettuato nei pressi dei Giardini Regina Margherita è stato fermato un autoveicolo con a bordo 4 pregiudicati, tutti per reati in materia di stupefacenti. Da una verifica approfondita delle loro posizioni è emerso però che due di loro erano residenti in provincia di Perugia ed uno, addirittura, raggiunto da un provvedimento di avviso orale da parte del Questore di Perugia. Dunque la loro posizione sarà valutata sia in termini di fogli di via dal Comune di Fabriano che di possibile aggravamento di quella del Questore di Perugia visto che, tra le previsioni dell’avviso orale, vi è quella di non accompagnarsi a pregiudicati.