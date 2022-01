Dipendenti del supermercato senza Green pass: multati insieme al titolare

Mattinata di controlli per la Polizia Locale in alcune zone della città di Ancona. All'interno di un supermercato, oggetto di diverse segnalazione, gli agenti hanno scoperto che due dipendenti erano sprovviste di Green pass. Per entrambe è scattata la multa e dovranno pagare 600 euro. Sanzione di 400 euro invece per il direttore del supermercato per omesso controllo nei confronti dei dipendenti. L'attività è potuta proseguire per la presenza di altre dipendenti in regola con la normativa Covid. Ulteriori verifiche sono proseguite sempre nella zona nord di Ancona in diversi negozi dove i clienti e dipendenti sono risultati in regola con le normative vigenti.