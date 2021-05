Torna la movida nel weekend del 1 maggio: 10 le multe per il coprifuoco violato

ANCONA - Continuano anche oggi i controlli di prevenzione e per il rispetto della normativa vigente anticovid da parte della Polizia stradale, i cinofili, della squadra amministrativa e della Squadra mobile. Nonostante le tantissime persone controllate sino ad oggi, circa 300, oltre a 50 esercizi pubblici, non si sono registrate moltissime irregolarità.

C'è stato un bel da fare sicuramente ieri sera in piazza del Plebiscito che come sempre ha visto il radunarsi di numerosi giovani. Questi ultimi comunque nonostante la voglia di stare insieme, sono stati abbastanza rispettosi della normativa. I titolari degli esercizi commerciali sono stati trovati in regola e collaborativi. In totale sono state elevate sino ad oggi circa 10 sanzioni a persone che si trovavano fuori oltre il limite orario previsto dalla normativa. Alcune in piazza Ugo bassi e altre nei pressi della stazione.