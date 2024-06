Controlli della polizia sotto il ponte dell'Asse, scatta il fuggi fuggi: due fratelli nei guai

ANCONA - Spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti nei pressi di via Paolucci, ieri sera i poliziotti hanno effettuato un controllo nella zona e sotto il ponte dell’asse Nord-Sud hanno notato tre persone straniere intente a confabulare tra loro. Alla vista degli agenti, i tre si sono dati ad una precipitosa fuga, prendendo direzioni diverse. Uno è stato raggiunto: si tratta di un tunisino di 29 anni che, pur di scappare, ha provato ad opporre resistenza ed a colpire i poliziotti con dei pugni. Controllato, il giovane non è stato trovato in possesso di sostanze illecite. Nel mentre è sopraggiunto un altro ragazzo in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol che, urlando, ha iniziato a minacciare gli agenti intimando loro di lasciare andare suo fratello. Il giovane, un 27enne tunisino, era corso in aiuto di suo fratello perché avvisato da alcuni conoscenti.

Sprovvisti di documenti, i due sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti del caso. Il 27enne è risultato essere richiedente protezione internazionale, completamente sconosciuto invece il 29enne, presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità. I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria: il ventinovenne per resistenza a Pubblico Ufficiale e per la violazione della normativa sull'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, mentre il fratello per la violazione delle facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. Inoltre, sono in corso le valutazioni sull'eventuale adozione nei loro confronti di provvedimenti amministrativi.