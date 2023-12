Trovati due clandestini al Piano, il questore ordina l'espulsione

ANCONA – C'erano anche due clandestini tra le 127 persone che la polizia, tramite il servizio “Alto Impatto” ha trovato al Piano. Sono un nigeriano di 30 anni e un egiziano di 32 anni, nei confronti dei quali il questore Cesare Capocasa ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione mediante ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Ai controlli, disposti d'intesa con il prefetto e che hanno riguardato anche il quartiere degli Archi, nell'ottica di restituire vivibilità alle zone e contrastare fenomeni di disagio giovanile, assunzione di sostanze stupefacenti, spaccio, ubriachezza molesta e tutti quegli atti di illegalità che incidono negativamente sulla percezione di tranquillità dei cittadini del capoluogo dorico, hanno partecipato anche due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e la polizia locale. Tre gli esercizi commerciali controllati, in via Giordano Bruno, via Piave e Corso Carlo Alberto dove non è emersa nessuna irregolarità in merito al rispetto delle normative. I posti di controllo dislocati nelle strade sono stati 4 nel corso di tutto il servizio, grazie ai quali, è stato possibile controllare 35 veicoli.