Centro gremito di adolescenti fino a tarda notte, scattano i controlli tra le vie e nei locali

OSIMO - Sabato sera si è svolto un servizio di controllo del territorio, che ha coinvolto tutte le forze di polizia locali, disposto dal Questore di Ancona Cesare Capocasa al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità, in particolare bullismo e spaccio di stupefacenti, che talvolta hanno creato allarme sociale anche in città. Il servizio si è concentrato maggiormente nel centro cittadino, gremito, fino a tarda notte, da vivaci adolescenti, tra cui molti provenienti da comuni limitrofi, che intorno alla mezzanotte, in sella ai rispettivi motorini o accompagnati dai genitori, hanno fatto rientro nelle loro case.

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale, proprio per assicurare il mantenimento dell’ordine ed innalzare il livello della percezione della sicurezza pubblica tra cittadini, hanno perlustrato e monitorato costantemente le vie e le piazze del centro storico e controllato i noti luoghi di aggregazione di giovani

Tra le vie ed i vicoli della città sono stati scoraggiati assembramenti molesti I controlli sono stati estesi anche ad alcuni esercizi di somministrazioni e alimenti e bevande e ai loro clienti. La pattuglia del commissariato e quella della polizia locale hanno anche svolto anche dei posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città, sottoponendo al controllo alcoltest, con esito negativo, i conducenti dei veicoli fermati. Complessivamente, sono state controllate 126 persone e 3 locali pubblici senza riscontrare irregolarità. Dei 33 conducenti di altrettanti veicoli controllati, 5 sono stati sanzionati per violazioni alla norme del Codice della Strada.