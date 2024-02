Deve scontare 16 anni di carcere, lo trovano in un treno regionale: in carcere un 44enne

ANCONA - Nelle scorse ore la polizia ferroviaria ha arrestato un 44enne pakistano, irregolare sul Territorio Nazionale, ricercato dal 2017 dovendo espiare, a seguito di sentenza definitiva, una pena di 16 anni per il reato di associazione con finalità di traffico illecito di sostanza stupefacente in concorso, continuato e aggravato nonché per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato a bordo di un treno ragionale in partenza per Roma. Dal controllo in banca dati in un primo momento non è risultato nulla a suo carico ma da successive verifiche presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica della locale Questura, con un altro nominativo, è risultato a suo carico il mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nel mese di marzo del 2017. Per lo straniero il viaggio è terminato ad Ancona nella Casa Circondariale di Montacuto.