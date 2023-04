Controlli sugli autotrasportatori, accertate 10 frazioni lungo la SS76

FALCONARA- Partiti i controlli sugli autotrasporti nazionali ed esteri. Dopo una prima fase di formazione è stata effettuata la prima giornata di controlli stradali lungo la ss76. Fermati circa 10 tra autotreni ed autoarticolati comunitari ed un autobus di linea albanese. Accertate 10 infrazioni alle norme sui tempi di guida, alla documentazione dal carico e posto sotto fermo un autoarticolato in quanto il conducente extra UE non era in possesso della formazione professionale richiesta nella comunità europea.