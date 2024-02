Ubriachi alla guida, un altro ha la patente falsa: controlli in strada, week end di denunce

ANCONA - Trovata alla guida con un tasso alcolemco di 1.19 g/L. Denunciata una 20enne. Stessa sorte per un uomo boliviano di circa 60 anni che, a bordo del suo ciclomotore, procedeva con andatura a zig zag. Una volta fermato e controllato l'uomo presentava un tasso alcolemico pari a 1.64 g/L.

Un nigeriano di 34 anni, è stato fermato a bordo della sua autovettura e durante il controllo ha mostrato una patente conseguita in Nigeria. Gli operatori, esaminandola attentamente, hanno notato che era in realtà falsa. Anche per lui è scattata la denuncia.