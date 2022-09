Controlli al Piano, accertate violazioni per tre esercizi commerciali

ANCONA - Controlli al Piano della Questura, la squadra deflla polizia amministrativa, la squadra cinofili, il Reparto prevenzione crimine, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale e Provinciale.

Tutte le pattuglie hanno controllato gli Archi, via Marconi, parco pacifico Ricci, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno, via Pergolesi, piazza Ugo bassi e piazzale Loreto, e piazza d’Armi, effettuando controlli sia appiedati sia in auto. La pattuglia della Polizia amministrativa e la Polizia Locale hanno controllato un punto di telefonia, un minimarket ed un negozio alimentari, rilevando diverse violazioni ammnistrative per le quali saranno comminate sanzioni.