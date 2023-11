Controlli a tappeto in città: rimpatri, stupefacenti e guide in stato d'ebbrezza

ANCONA - Controlli in città, identificate oltre 60 persone. La polizia ha accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta un 30enne marocchino. Era entrato in Italia da circa 3 mesi attraverso la frontiera di Ventimiglia, ma poco dopo era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sei sono stati gli ordini a lasciare l'Italia negli negli ultimi cinque giorni, oltre a due ordini di allontanamento a carico di un rumeno e un albanese, entrambi gravati da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Denunciate 5 persone tra i 20 ed i 30 anni, trovati in possesso di sostanza stupefacente nelle zone del centro storico, Archi, Piano e zona stazione. Due denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica. .