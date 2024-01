Droga, ubriachi in stazione e molestie ai passeggeri. In tre nei guai: scattano fogli di via e Dacur

ANCONA - Sono tre le misure firmate dal Questore di Ancona Cesare Capocasa in un solo giorno. Si tratta di soggetti che hanno avuto condotte nocive per la sicurezza pubblica del capoluogo.

Il primo provvedimento è stato disposto nei riguardi di un giovane anconetano trovato in possesso di cannabinoidi. Proseguita l'attività di perquisizione presso il domicilio, il sospetto che si trattasse di sostanza detenuta ai fini di spaccio è stata confermata dal ritrovamento di altro quantitativo del medesimo tipo. Nei confronti del giovane, già noto per fatti analoghi e scattato il provvedimenti di Avviso Orale, con intimazione del Questore Capocasa di cambiare condotta di vita. Altro provvedimento ha riguardato una donna italiana, residente a Torino, trovata ad infastidire i passeggeri e clienti delle attività della stazione e delle zone limitrofe di Piazza Rosselli. Per lei, visti anche i precedenti per reati predatori, contro la persona e la detenzione di armi, è scattato il Foglio di via obbligatgorio da Ancona per tre anni.

Infine un Dacur è stato disposto per un 40enne originario della Costa D'avorio, trovato ripetutamente dalla Polfer in stato di ebbrezza all'interno della stazione. Non potrà accedervi per un anno, salvo reali esigenze di viaggio.