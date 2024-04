Aggressivo e ubriaco, molesta i passanti ed attraversa i binari: allontanato per un anno dalla stazione

Il Questore di Ancona ha emesso un Dispositivo per l'Allontanamento dal Cursore Urbano (Dacur) nei confronti di un cittadino albanese, residente nella regione emiliana, di circa 34 anni. Il provvedimento, emesso su segnalazione del Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche/Umbria e Abruzzo di Ancona, vieta al destinatario di accedere all'area ferroviaria della Stazione Centrale di Ancona e relative pertinenze per un periodo di 12 mesi.

L'uomo, già gravato da diversi precedenti di polizia, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio, è stato oggetto di più interventi delle forze dell'ordine per ubriachezza molesta all'interno della stazione ferroviaria locale. In due occasioni, ubriaco, ha mostrato comportamenti aggressivi, molestando i passeggeri e attraversando i binari, mettendo a rischio la sicurezza dei viaggiatori e del personale di polizia.