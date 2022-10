In tasca ha un cacciavite e non potrebbe stare in città, vede gli agenti e si nasconde dietro una siepe: «Aspetto un bus per Jesi»

ANCONA - Vede i poliziotti e si fa prendere dal panico, cerca una siepe e si nasconde pensando di non essere visto. A finire nei guai un 35enne italiano che, nel pomeriggio di ieri, si trovava nei pressi del parcheggio dell'area mercatale, in piazza d'Armi.

Gli agenti, insospettiti, hanno così deciso di perquisirlo ed identificarlo. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio oltre da un divieto di ritorno nel Comune di Ancona emesso dal Questore. Inoltre in tasca nascondeva un cacciavite di circa 10 centimetri. Ai poliziotti ha detto di trovarsi nella zona perchè diretto verso Jesi a bordo di un autobus. Accompagnato in Questura è stato denunciato per aver violato il divieto di ritorno in città e per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.