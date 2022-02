Controlli in centro e al Piano, attenzione alta su «via baby gang»

ANCONA - Controlli in città da parte della polizia. Gli uomini delle Volanti, insieme alla Squadra Cinofili al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna hanno concentrato l’attenzione in centro e al Piano, effettuando posti di controllo in piazza d’Armi e in Corso Carlo Alberto, anche al fine di garantire una tranquilla affluenza ai supermercati della zona, frequentati da anziani, donne e bambini.

Sono stati controllati 15 veicoli e identificate 97 persone. Di queste, 19 sono risultate avere precedenti di polizia: la loro posizione sarà oggetto di una più approfondita analisi da parte della locale Divisione Anticrimine. Durante il servizio, particolare attenzione è stata prestata alla zona di via San Pietro e via Scosciacavalli, luogo di ritrovo di giovani, specialmente nelle ore serali e notturne, che continuerà ad essere monitorata nei prossimi giorni, anche grazia all’intervento del Poliziotto di Prossimità.

I servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati da ormai quattro mesi, hanno consentito, durante l’arco di questa settimana, di procedere all’identificazione e al controllo di più di 400 persone e di denunciarne 12. Tra questi, in particolare, due giovani sono stati denunciati per un tentativo di furto di capi di abbigliamento in danno di alcuni negozi della zona centrale. Un cittadino polacco, invece, è stato denunciato poiché fermato nel territorio del comune pur essendo destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nella città di Ancona.