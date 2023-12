Sale giochi ritrovo di pregiudicati, arriva la polizia ed un cliente tenta di aggredire gli agenti

ANCONA - Nei giorni scorsi la Squadra Amministrativa di Sicurezza della Questura di Ancona, con l'ausilio della Squadra Mobile, ha effettuato una serie di controlli disposti dal Questore presso le sale giochi della città per verificare la regolarità delle licenze amministrative.

Dai controlli è emerso che alcune sale continuano ad essere frequentate da persone pregiudicate nonostante il Questore abbia già in passato sospeso loro la licenza ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante le fasi di verifica dei documenti dei clienti di una sala giochi in via Giordano Bruno, un cittadino extracomunitario di origini africane, alla richiesta di esibire un documento di identità, ha dato in escandescenza scagliandosi contro i poliziotti. Gli agenti sono stati costretti ad immobilizzarlo. Lo straniero è stato accompagnato in Questura per la formalizzazione della denuncia a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Nei suoi confronti è stato emesso un Foglio di via Obbligatorio dal Comune di Ancona della durata di un anno.