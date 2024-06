Durante il controllo, i tre cittadini somali hanno riferito agli agenti che altre persone, sconosciute, erano presenti nella stessa area, consumando sostanze alcoliche. All'arrivo della Polizia si erano poi dileguate. Uno dei cittadini somali, un uomo di circa 29 anni, è risultato regolare sul territorio italiano. Tuttavia, a seguito di numerosi precedenti di polizia, era stato destinatario di un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore Capocasa lo scorso maggio. Tale misura preventiva prevedeva l'allontanamento dal Comune di Ancona con divieto di ritorno per un periodo di tre anni.

ANCONA - Nella serata di ieri, la Polizia è intervenuta nella zona di Piano San Lazzaro a seguito di una segnalazione che denunciava la presenza di alcune persone moleste. Gli Agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato tre cittadini stranieri, successivamente identificati come somali.

Per tre anni non può rientrare in città, lo trovano al Piano con degli amici: denunciato un 29enne