Ispezioni nei locali, posti di blocco e controlli a persone nelle zone più sensibili: 3 espulsi dal Paese

ANCONA - Continuano I servizi straordinari di controllo del territorio, con l'ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine, disposti dal Questore Capocasa, di concerto con il Prefetto di Ancona, Darco Pellos.

Nel corso del fine settimana, sono stati effettuati oltre 36 posti di controllo in ambito cittadino, con l'ispezione di oltre 12 esercizi commerciali, che hanno consentito di identificare compiutamente più di 2100 persone e circa una 90ina di veicoli. Grazie all'attività di prevenzione sono stati individuati tre cittadini extracomunitari non in regola con le norme sul soggiorno, dei quali due sono stati colpiti da ordine di espulsione. Un cittadino egiziano invece è stato rintracciato in ambito ferroviario dalla Polizia e accompagnato al Centro di Permanenza Temporaneo per essere poi rimpatriato nei prossimi giorni con volo dedicato.