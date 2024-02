Neo patentato guida un'auto con cilindrata superiore a quella consentita: sanzionato

ANCONA- Proseguono i controlli ad “Alto Impatto” voluti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto dott. Saverio Ordine. Il servizio si è svolto ieri in tarda serata con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia unitamente agli operatori della Questura dorica. Le operazioni hanno interessato il Piano, gli Archi, la Stazione nonché diversi esercizi commerciali. In totale sono state identificate 170 persone, di cui 50 gravati da precedenti. Nei tre posti di controllo sono stati fermati 80 veicoli, numerose le ispezioni negli esercizi commerciali nel corso delle quali non sono emerse irregolarità.

Durante il servizio i poliziotti, anche grazie all'ausilio dei colleghi delle Volanti impegnati nel monitorare il territorio, hanno denunciato un italiano di 40 anni, eccessivamente loquace ed il cui alito emanava un forte odore di alcol. Sottoposto al test, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita. L'uomo è stato pertanto denunciato e la patente ritirata. Inoltre, in piazza Ugo Bassi, un peruviano di 50 anni è stato sanzionato in quanto alla guida di auto con cilindrata superiore a quella consentita, avendo conseguito da poco la patente. Infine, il questore Capocasa ha emesso 3 ordini di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di due cittadini egiziani di 27 e 32 anni e di un tunisino di 22, in quanto irregolari sul territorio nazionale.