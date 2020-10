Controlli della polfer in stazione, rifiuta di fornire le generalità: denunciato

E' di 2.980 identificati, 5 persone denunciate in stato di libertà, 236 pattuglie impegnate nelle stazioni, 85 sui treni e 26 automontate, il bilancio dell'attività settimanale del compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Controlli intensificati anche grazie all'operazione "Alto Impatto" dell'8 ottobre scorso, che ha visto impegnati, nella stazione di Ancona, 18 operatori della polfer e un'unità della Squadra dei Cinofili della Questura. 350 le persone identificate e decine di bagagli controllati, anche attraverso gli smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti e i metal detector.

A San Benedetto del Tronto, la Polfer ha denunciato un 50enne italiano che nel mese di agosto si era rifiutato di declinare le proprie generalità al capotreno che lo aveva trovato senza biglietto a bordo di un Freccia Rossa. Grazie ad una accurata attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a identificare l'uomo. Durante l'operazione i poliziotti hanno inoltre denunciato un cittadino straniero inottemperante all'espulsione che, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto presso il locale Ufficio Immigrazione per un nuovo provvedimento espulsivo.