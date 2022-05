Controlli al Piano, spaccio e immigrazione clandestina: viene espulso

ANCONA - Al Piano continua l'attività di controllo da parte disposti dal Questore, su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati controllati oltre sessanta persone e diciotto veicoli. I servizi di questa settimana hanno visto l’impiego di personale delle Volanti e della Squadra Cinofili, ed hanno riguardato le zone di Corso Carlo Alberto, piazza Ugo Bassi, via Giordano Bruno e piazza d’Armi.

Un pakistano di 30 anni è risultato avere a proprio carico un provvedimento di espulsione emesso dall’autorità giudiziaria per pericolosità, a causa di precedenti in materia di stupefacenti e della normativa sull’immigrazione. L'uomo è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, dove, a seguito di accertamenti, è stato assoggettato a decreto di trattenimento presso Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Quindi è stato successivamente trasferito presso il Cpr di Bari, in attesa di rimpatrio con volo dedicato.