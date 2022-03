Droga e alcol, controlli a tappeto al Piano ed in centro: giovani nei guai

ANCON - Nella giornata di domenica i carabinieri della Compagnia di Ancona hanno svolto controlli a tappeto su tutto il territorio, soprattutto nella zona del Piano e del Centro storico. Due i giovani finiti nei guai.

Il primo è un ragazzo appena maggiorenne di origini straniere, sorpreso nella zona del Piano mentre, incappucciato e con fare sospetto, nascondeva una piccola dose di sostanza stupefacente, prontamente sequestrata dai militari. Il secondo è un cittadino anconetano 24enne, fermato alle prime ore dell’alba durante un normalissimo posto di controllo in via Piave. Quest’ultimo, a seguito di accertamento etilometrico, è risultato abbondantemente oltre la soglia minima consentita per guidare. I carabinieri hanno prontamente proceduto al ritiro della patente.