In fila indiana, si aggirano tra le case: controlli e denunce della polizia

Controlli e denunce nei parchi dorici. Le Volanti domenica 30 maggio sono state impegnate nei pattugliamenti dei parchi cittadini. In particolare hanno controllato un gruppetto di ragazzi nei giardini pubblici di via Manzoni, in zona Tavernelle. Tre giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dalla polizia e tra loro hanno notato un ragazzo gravato da un provvedimento di avviso orale che prevedeva di non accompagnarsi a persone con precedenti. La sua posizione ora è al vaglio dell'Anticrimine e si valuterà un eventuale aggravamento. Nella tarda serata, invece, in una strada che conduce alla Direttissima del Conero sono stati controllati tre cittadini di origine romena che camminavano in fila indiana, si fermavano di tanto in tanto a parlare tra loro mentre guardavano con fare sospetto le strade e le case nei dintorni. Tutti e tre sono stati identificati e portati in Questura per gli accertamenti di rito. Così gli agenti hanno scoperto che uno di loro aveva già il foglio di via emesso dal Questore di Ancona, e proprio per questo è stato denunciato a piede libero.

Finita nei guai anche una donna di origini nigeriane. Una Volante nel tardo pomeriggio ha notato in via Flaminia la donna mentre frugava nei bidoni della spazzatura, prendeva degli oggetti e li accatastava alla fermata del bus. Lei non ha saputo giustificare quelle azioni e si è giustificata con gli agenti spiegando in quella maniera il pattume veniva prelevato prima dalla città. La polizia ha scoperto che la donna aveva un permesso di soggiorno scaduto e così ora la sua posizione è al vaglio dell'ufficio immigrazione della Questura e dei sanitari.