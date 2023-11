Furti in casa e spaccio di droga, debellati con l'operazione “Alto impatto”. In strada nove posti di blocco

OSIMO - Sei esercizi pubblici ispezionati, 130 persone identificate di cui 22 erano pregiudicati, tre multe per il codice della strada e 79 veicoli fermati. E' l'esito dei controllo effettuati questa mattina da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un servizio ad alto impatto, disposto con ordinanza dal questore Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Darco Pellos, a seguito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Sul territorio c'erano gli agenti del Commissariato di polizia, due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, tre unità operative dei militari della Compagnia dei carabinieri di Osimo e ad una pattuglia della guardia di finanza. Il controllo interforze è stato finalizzato ad evitare furti in abitazione, spaccio di droga e altri episodi che ledono la sicurezza pubblica. Le forze dell'ordine hanno pattugliato la zona del centro con nove mezzi e le arterie extraurbane per raggiungere la città. Le attività sono risultate tutte in regola con le licenze.