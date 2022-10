Week end e ponte di Halloween: controlli a tappeto in centro

OSIMO - Proseguono i servizi della Polizia per garantire la sicurezza degli eventi nel week end, tra cui il “Castagna day”. I controlli rientrano nel piano disposto dal questore Cesare Capocasa e vede coinvolti anche i militari dei carabinieri oltre agli agenti della polizia locale.

Controlli specifici sono stati messi in atto per prevenire il rischio di consumo di alcolici e di droghe: monitorati i vicoli nei pressi di Corso Mazzini, Piazza Marconi, via Sacramento, piazza Duomo, il Mercato coperto, i giardini di Piazza Nuova, via Lionetta. Identificate, complessivamente finora, 145 persone di cui 21 già conosciute alle forze dell’ordine. Controlli predisposti anche per i veicoli e per gli esercizi commerciali.