Controlli e movida, multe agli irregolari della sosta

Sabato scorso in aggiunta all’ordinario servizio di controllo del territorio da parte delle forze di polizia, si è svolto ad Osimo un servizio interforze che ha impegnato pattuglie del Commissariato di polizia di Osimo, dei carabinieri e della polizia locale. Si specifica nella nota che si tratta di «servizi disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa per contrastare le fenomenologie criminali che recentemente hanno destato allarme sociale, in particolare episodi di bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti, che si concentrano perlopiù nell’accogliente centro storico cittadino che molti giovani e giovanissimi, provenienti anche da paesi limitrofi, scelgono per trascorrere il fine settimana, determinando dunque un flusso di persone particolarmente rilevante».

Sono state pattugliate piazze e vicoli della cittadina nonché i luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ogni forma di illegalità e assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Gli agenti hanno anche controllato gli avventori di esercizi pubblici e ristoranti per accertare il rispetto della normativa anti Covid-19 nonché dell’ordinanza del primo cittadino, in vigore da proprio da sabato, emessa per regolamentare, in particolare, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche allo scopo di contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi ed assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che hanno più volte segnalato situazioni di degrado urbano spesso legato all’eccessivo consumo di alcolici. Non sono state accertate irregolarità. Irregolare è risultato invece il parcheggio di diversi veicoli in piazza del Comune, proprio davanti al palazzo comunale, che gli agenti della polizia locale hanno proceduto a contestare.