Cani senza guinzaglio, armi in auto e ubriachi al volante. Raffica di controlli a Pasqua

FALCONARA - Trovato con una mazza di ferro e un coltello a serramanico nel portabagagli, è stato denunciato nel giorno di Pasquetta uno jesino di 21 anni, incappato nei controlli stradali della polizia locale di Falconara. L’uomo è stato fermato in un posto di controllo lungo via Marconi, mentre era in auto con un passeggero di origine sudamericana di 20 anni.

La mazza e il coltello sono stati sequestrati e il 21enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Nel corso dei controlli sono stati anche sequestrati due veicoli perché non avevano copertura assicurativa, mentre è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un 48enne residente a Camerata Picena, individuato lungo la Statale Adriatica all’altezza di Rocca Priora: dai controlli con l’etilometro è risultato un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito. In totale sono state 10 le persone identificate sul territorio.

Nel corso dei controlli nei parchi pubblici, invece, è stato sorpreso al parco Robinson un uomo con cittadinanza svizzera che passeggiava con il cane, senza guinzaglio. Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 100 euro.