Malori durante le festività, raffica di interventi del 118: due persone sono in gravi condizioni

ANCONA - Malori alla guida ed in casa. Raffica di interventi a Natale per gli operatori della Croce Gialla di Ancona.

L'ultimo in ordine cronologico è stato effettuato nella giornata di ieri in via de Gasperi. Una donna di 73 anni a causa di un malore ha perso il controllo del suo veicolo ed è finita contro alcune auto in sosta. Per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette per i traumi riportati. Per fortuna non è in pericolo di vita. La Croce Gialla è poi intervenuta in diversi appartamenti della città a seguito di malori durante pranzi e cene di Natale. Due persone versano in gravi condizioni e sono ricoverati presso il nosocomio cittadino.

Infine un 55enne anconetano è finito in ospedale dopo essere caduto a seguito di uno strattone subito dal proprio cane. L'uomo stava passeggiando in via Togliatti quando è rovinato sull'asfalto ed ha riportato una sospetta frattura ad una gamba.