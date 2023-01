Controlli a tappeto sulla movida, occhi puntati sui luoghi di aggregazione: identificate oltre 100 persone

OSIMO - Controlli sulla movida, personale della questura insieme a carabinieri e polizia locale hanno pattugliato i luoghi maggiormente frequentati della città. Identificate complessivamente 109 persone per normali accertamenti, tra cui 23 persone già conosciute alle forze dell'ordine. Controllati anche 3 esercizi pubblici senza alcuna irregolarità riscontrata. Elevate 11 sanzioni per violazioni al codice della strada. Due patenti sono state sospese per 20 giorni ciascune, in entrambi i casi gli automobilisti avevano causato degli incidenti stradali con lesioni a persone, fortunatamente non gravi.