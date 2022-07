Carne avariata nel kebab, sequestrati 17 chili: alcol senza licenza servito da lavoratori in nero

ANCONA - Ancora controlli della polizia nei ristoranti che servono kebab e nuovamente riscontrare irregolarità. Questa volta in un ristorante di via Tavernelle. Il locale presentava delle carenze gravi a livello igienico-sanitario e, inoltre, sono stati sequestrati 17 chili di carne non tracciata, avariata e conservata in modo sbagliato. Il controllo è stato svolto dalla Squadra amministrativa e di sicurezza della questura di Ancona insieme alla polizia locale, ufficio commerciale e annonaria. La carne è stata sequestrata ed affidata allo stesso titolare in attesa dell’autorizzazione alla distruzione della stessa.

Il titolare, un pakistano di 30 anni che non si trovava sul posto al momento del controllo, è stato multato per le violazioni e dovrà pagare due multe pari a 1400 euro e 2333 euro. Oltre a ciò è stato accertato il fatto che servisse bevande alcoliche e superalcoliche pur non avendo l’apposita licenza. Per questo gli è stata verbalizzata una terza multa da 516 euro. Altre sanzioni sono state elevate per la mancanza del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio (330 euro) e del divieto di fumo (300 euro).

Ancora, il titolare è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro di Ancona per avere alle dipendenze tre lavoratori non in regola con le norme sulle assunzioni. Due di essi infatti sono risultati totalmente in nero, mentre una terza lavoratrice era stata assunta per poche ore e risultava invece in servizio oltre l’orario consentito. Infine, verrà segnalato al Suap del Comune di Ancona (lo Sportello unico delle attività produttive) perché al momento del controllo non era presente né lui né il preposto previsto dalla legge.

Non è la prima volta che in città vengono riscontrati problemi con le carni all'interno dei ristoranti etnici che servono kebab. All'inizio di giugno in via Marconi sono scattate multe salatissime per le irregolarità sul cibo. In una macelleria islamica gli agenti, dopo il controllo, avevano sequestrato ben 128 chili di alimenti avariati e scaduti.